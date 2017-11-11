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ضبط تاجر بحوزته رشاش إيطالي و3 بنادق تركي في كفرالشيخ
جهود أمنية لضبط سائق النقل المتسبب في حادث معر ض قليوب تمكنت مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ، بتكليفات من اللواء أحمد صالح الأنصارى مدير أمن كفرالشيخ، وتحت إشراف العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط |ي
ف.ي| 36 عاما تاجر سيارات، ويقيم دائرة قسم بيلا، وسبق اتهامه في 4 قضايا، ضرب وبلطجة، وذلك لمزاولته نشاطا غير مشروع في الاتجار بالأسلحة النارية وترويجها بين العناصر الإجرامية.وتم ضبطه وبحوزته، بندقية آلية و48 طلقة، ورشاش بريتا إيطالي و17 طلقة، و3 بندقيات خرطوش تركي و100 طلقة، ومبلغ مالي 870 جنيه وهاتف محمول، تم العثور عليهم بالسيارة رقم 3845 ل ي أ (ملاكي)، وبمواجهته، أقر بحيازته للأسلحة التارية والذخائر، بقصد الاتجار بها.وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2017/ 6 جنايات أمن دولة طوارئ مركز الحامول، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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