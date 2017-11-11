ف.ي| 36 عاما تاجر سيارات، ويقيم دائرة قسم بيلا، وسبق اتهامه في 4 قضايا، ضرب وبلطجة، وذلك لمزاولته نشاطا غير مشروع في الاتجار بالأسلحة النارية وترويجها بين العناصر الإجرامية.وتم ضبطه وبحوزته، بندقية آلية و48 طلقة، ورشاش بريتا إيطالي و17 طلقة، و3 بندقيات خرطوش تركي و100 طلقة، ومبلغ مالي 870 جنيه وهاتف محمول، تم العثور عليهم بالسيارة رقم 3845 ل ي أ (ملاكي)، وبمواجهته، أقر بحيازته للأسلحة التارية والذخائر، بقصد الاتجار بها.وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2017/ 6 جنايات أمن دولة طوارئ مركز الحامول، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.