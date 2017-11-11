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ضبط عضو تشكيل عصابى يستولي على متعلقات قائدى السيارات بالساحل الشمالي
جهود أمنية لضبط سائق النقل المتسبب في حادث معر ض قليوب تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية، من ضبط عضو تشكيل عصابى للاستيلاء على متعلقات قائدى السيارات أعلى طريق | إسكندرية – مطروح|
البداية أثناء مرور الرائد أحمد رضا والقوة المرافقة والمككلفة بالقيام بكمين أمني متحرك من الكيلو 21 الساحل الشمالى الاتجاه القادم من الإسكندرية إلى مطروح، تلقا بلاغا من حسام سالم بقيام 4 أشخاص باستيقاف السيارات بطريق الخدمات بمنطقة أبو تلات، والاستيلاء على مبالغ مالية، ومتعلقات الشخصية من قائدى المركبات.وعلى الفور توجه الضباط وبصحبته القوة الأمنية وتمكن من ضبط يوسف عواد 17 سنة، وبصحبته دراجة بخارية ولاذ الباقون بالفرار عقب مشاهدة القوات، وتم تسليم المتهم والمجنى عليه إلى قسم العامرية أول لاستكمال الإجراءات القانونية.
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