البداية أثناء فحص النيابة القضية تمهيدا للتصرف فيها سواء بالحفظ أو غيره، بعد التحريات التي فشلت طيلة عامين سابقين في كشف غموض القضية، وقررت النيابة فتح باب التحقيق في القضية من جديد.بدأت النيابة قراءة القضية من جديد للاطلاع على تقرير الطب الشرعى للمجنى عليه، وهنا استرعى انتباه مصطفى مخلوف وكيل نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية أن المجنى عليه، كان متزوجا من ربة منزل وانفصل عنها ولديه منها ابنه، فضلا عن مشكلات نشبت بينهما حول النفقة وغيرها من الأمور الأسرية، كما أنه بعد انفصاله عنها تزوج بغيرها.استدعت النيابة طليقة المجنى عليه وتدعى سهام. ر، ونجلتها بسمة.ج، وبدأت في استجوابهما، وأمام النيابة لم تتماسك المتهمتان، واعترفتا بجريمتهما التي وقعت قبل عامين أمام منزلهما في منطقة المرج.قالت المتهمتان للنيابة أن المجنى عليه، كان دائم التهرب من دفع النفقة التي أقرتها المحكمة، كما كان يرفض الإنفاق على نجلته، فقررتا بالاتفاق مع أمين شرطة |هارب| على تأجير بلطجية لتأديبه، وإرغامه على دفع النفقة والإنفاق عليهما، وفى يوم الحادث استدرجتاه إلى منزلهما، وأمام المنزل باغته البلطجية بالضرب المبرح، حتى غشي عليه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، إلا أنه توفى بعد دخوله المستشفى بـ 10 أيام فقط.وكشف تقرير الطب الشرعى للمجنى عليه أنه توفى نتيجة إصابته بكسر في قاع الجمجمة، أدى إلى إصابته بنزيف حاد، مما أسفر عن وفاته.وفى نهاية التحقيقات تم حبس المتهمتين 15 يوما على ذمة التحقيق، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار أمين الشرطة.