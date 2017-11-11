أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، أن مدربًا فى مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) حكم عليه بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالإساءة لأكثر من عشرة مجندين مسلمين، أحدهم توفى عام 2016.

وأدين السارجنت جوزيف فيليكس بسوء معاملة المجندين خلال تدريباتهم الأساسية فى قاعدة باريس آيلاند فى ساوث كارولينا.

واعتبرت لجنة محلفين مكونة من ثمانية عسكريين أن فيليكس المحارب السابق فى العراق هو الأكثر مسئولية من بين ستة مدربين أمروا وشاركوا فى عمليات تدريب قاسية ومهينة للمجندين إضافة إلى وصفهم بـ«الإرهابيين»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان اثنان من المجندين قد أجبرا على الدخول فى آلة تجفيف ملابس بحجم صناعى، وفى إحدى الحالات تم تشغيل الآلة عندما لم يتبرأ المجندون من دينهم.

وفى مارس 2016 توفى المجند راحيل صديقى إثر سقوطه من شرفة مرتفعة بعد تعرضه لتدريب قاس استمر أياما فاقت فيه الضغوط التى تعرض لها المعدلات العادية.

واعتبرت قيادة المارينز مقتل صديقى بأنه انتحار، وفى أكتوبر من العام ذاته تقدمت عائلته بدعوى قضائية ضد المارينز وطالبت بتعويض قدره 100 مليون دولار، وقالت العائلة إن شخصا لم تسمه أعلى رتبة اقتاد صديقى إلى الشرفة التى سقط منها على الأرض.

وجاء الحكم الذى يتضمن أيضا التسريح من الخدمة أقسى من عقوبة السجن لسبع سنوات التى طالب بها المدعى العام.

وستذهب القضية إلى الاستئناف بشكل آلى بحسب القوانين العسكرية المتعلقة بأحكام السجن الطويلة أو التسريح من الخدمة لأسباب غير أخلاقية.