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محاكمة رئيسي الشئون القانونية بشركة الصرف وجهاز مياه الشرب بالقاهرة
«حماية المستهلك» يناشد المواطنين الإبلاغ عن مخالفات محطات المياهقررت وزارة العدل في القضية رقم 193 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة مدير عام الشئون القانونية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، والمشرف على الشئون القانونية بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأهملا في مباشرة الأعمال المسندة إليهما ولم يحافظا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملان بها وخالفا القواعد والقوانين واللوائح المالية المنظمة للمحاسبة الحكومية.وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن حسين محمد عبد الفتاح، مدير عام إدارة الشئون القانونية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى لم يتخذ قبل إحالته للمعاش الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطعن الصادر في الدعوى 5318 مدني كلي جنوب الجيزة ضد الشركة جهة عمله رغم كونه المسئول عن مباشرة الدعوى وإقامته الطعن بعد المواعيد القانونية دون إيداع الكفالة بالمحكمة.وأشترك عفيفي السيد عبد الله، المشرف على الشئون القانونية بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة مع أعضاء اللجنة المشكلة بالجهاز، بإعداد مذكرة الموافقة على سداد المبلغ المستحق على شركة الصرف الصحي من موازنة الجهاز مما ترتب عليه صدور الشيك لصالح الشركة 3 ملايين جنيه بالمخالفة للحكم الصادر في الدعوى 5318 جيزة، لصالح الشركة مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
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