تلقى قسم شرطة الدقي، بلاغًا بمقتل شخص أسفل كوبري الدقي، فانتقل رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه |عبد الله.ح| 37 سنة عامل جمع قمامة، مصاب بجرح نافذ بالصدر.وقالت التحريات والتحقيقات، إن الواقعة بدأت بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة أسفل كوبري الدقي، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث إلى مكان المشاجرة وتبين وجود جثة بالمكان، وأنها للمدعو |عبد الله. ح| (37 عاما - عامل قمامة) وسبق اتهامه في 4 قضايا سرقة ومخدرات، وبها جرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.وبتقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم ويدعى |سيد. ه|، (30 عاما - عامل قمامة)، وتبين نشوب مشاجرة كلامية بين المتهم والمجني عليه بسبب أولوية جمع الزجاجات الفارغة، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهمين على بعض، وأصيب المتهم بجرح قطعي بالذراع اليسرى، وتعدى على المجني عليه بسلاح أبيض كان بحيازته، محدثا إصابته التي أودت بحياته وكشفت التحقيقات التي باشرها حسن علي الجالوس، مدير نيابة الدقي، أن المتهم سابق اتهامه في 8 قضايا، وبإحالته إلى النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمتي القتل العمد وحيازة سلاح أبيض بعدما كشف كاميرات مراقبة سنترال الدقي تفاصيل الجريمة كاملة منذ بدايتها ولحظة مقتل المجني عليه على يد المتهم. وعقب انتهاء التحقيقات وورود كافة التقارير أمرت النيابة بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات.