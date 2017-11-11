-
رياضة
- محمد يحيى: مجلس إدارة الأهلي وراء الطفرة الإنشائية بالنادي
- الأسيوطي يتعادل أمام الرجاء في الشوط الأول
- الأهلي 2000 يهزم المقاولون بثنائية في دوري القاهرة
- «لهيطة» يخاطب راعية ملابس المنتخبات لتوفير كرات المونديال
- عمرو جمال يحجز مكانه في تشكيل المنتخب أمام غانا
- كواليس بعثة المنتخب في غانا
- ارتياح في المنتخب بسبب فندق الإقامة
- سفير مصر في غانا يحضر لقاء المنتخب غدا
- انتخاب مجلس الاتحاد البارالمبي للطائرة برئاسة حسام مصطفى
- وزير الرياضة: مباراة مصر وغانا «ودية رسمية قوية»
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
براءة محافظ الدقهلية في قضية عدم بيع 50 فدانا لجامعة الدلتا
قضت محكمة جنح ثان المنصورة، برئاسة المستشار عماد الدين عزت، رئيس المحكمة ببراءة الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، في القضية المقامة ضده من رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، والتي طالب فيها بحبس المحافظ وعزله من وظيفته لإمتناعه عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ببيع 50 فدانا بجمصة والمقامة عليها الجامعة بسعر 305 جنيهات للمتر لصالح الجامعة
ورفضت المحكمة الدعوى شكلا وفى الموضوع ببراءة المحافظ وسلامة الإجراءات القانونية وموضوعيتها وان امتناعه عن البيع بهذا السعر يستند إلى القانون حيث يجافى السعر الحقيقى للأرض والمعروض من الدولة.وكانت جامعة الدلتا أقامت الدعوى رقم 9191 لسنة 2017 جنح قسم ثان المنصورة ضد محافظ الدقهلية وطالبت بحبسه وعزله من وظيفته وتعويض مبدئى 100 ألف جنيه لامتناعه عن تنفيذ قرار لجنة فض منازعات الاستثمار ببيع 50 فدانا من الأراضي بمدينة جمصة لصالح الجامعة بسعر 305 جنيهات للمتر وتعديل عقد حق الانتفاع على الأرض بين المحافظة والجامعة إلى البيع المباشر.وقال المحافظ في بيان عقب الحكم، أنه شرف له بأن يحاكم بسبب حفاظه على أملاك الدولة ومنع إهدارها لأن تلك الأملاك هي ملك للشعب المصرى على مدار أجيال ولا يجوز التفريط في شبر منها.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)