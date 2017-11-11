قضت محكمة جنح ثان المنصورة، برئاسة المستشار عماد الدين عزت، رئيس المحكمة ببراءة الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، في القضية المقامة ضده من رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، والتي طالب فيها بحبس المحافظ وعزله من وظيفته لإمتناعه عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ببيع 50 فدانا بجمصة والمقامة عليها الجامعة بسعر 305 جنيهات للمتر لصالح الجامعة

ورفضت المحكمة الدعوى شكلا وفى الموضوع ببراءة المحافظ وسلامة الإجراءات القانونية وموضوعيتها وان امتناعه عن البيع بهذا السعر يستند إلى القانون حيث يجافى السعر الحقيقى للأرض والمعروض من الدولة.وكانت جامعة الدلتا أقامت الدعوى رقم 9191 لسنة 2017 جنح قسم ثان المنصورة ضد محافظ الدقهلية وطالبت بحبسه وعزله من وظيفته وتعويض مبدئى 100 ألف جنيه لامتناعه عن تنفيذ قرار لجنة فض منازعات الاستثمار ببيع 50 فدانا من الأراضي بمدينة جمصة لصالح الجامعة بسعر 305 جنيهات للمتر وتعديل عقد حق الانتفاع على الأرض بين المحافظة والجامعة إلى البيع المباشر.وقال المحافظ في بيان عقب الحكم، أنه شرف له بأن يحاكم بسبب حفاظه على أملاك الدولة ومنع إهدارها لأن تلك الأملاك هي ملك للشعب المصرى على مدار أجيال ولا يجوز التفريط في شبر منها.