نشوب حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات في السلامتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل عقار مكون من ٣ طوابق بداخله كميات كبيرة من قطع غيار السيارات بمنطقة الحرفيين بالسلام، دون وقوع خسائر بشرية

وكان قسم شرطة السلام أول تلقى بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بمنطقة الحرفيين التابعة لدائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم محمد دويدار والنقيب محمد البغدادي معاون المباحث و٤ سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.وتبين أن النيران نشبت في عقار مكون 3 طوابق بداخله كميات كبيرة من قطع الغيار السيارات، وقام رجال الإطفاء بمحاصرة النيران لإخمادها، وفرض كردون أمني بمحيط الواقعة، ومحاضرات كرات اللهب ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق، دون خسائر بشرية وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.