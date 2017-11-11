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السجن المشدد 3 سنوات لـ11 متهما في «أحداث المنتزه»
أول صورة لشهيد أحداث قسم المنتزه بالإسكندريةقضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 11 عنصرا من جماعة الإخوان على حكم السجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بالتظاهر في الإسكندرية لتعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وتأييد الحكم
كانت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور، أحمد محمود إبراهيم، وبحضور وكيل النائب العام أمير مصطفى، وأمانة سر محمد صالح، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لـ 11 إخوانيًا في الإسكندرية.وجهت النيابة العامة تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، مع علمهم بالأغراض التي تدعو لها تلك الجماعات، وذلك بأن انضموا إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، كما أحرزوا مطبوعات، معدة للطلاب، تحوي أفكار الجماعة، تتضمن ترويجا لأفكار الجماعة الإرهابية.
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