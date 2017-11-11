كانت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور، أحمد محمود إبراهيم، وبحضور وكيل النائب العام أمير مصطفى، وأمانة سر محمد صالح، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لـ 11 إخوانيًا في الإسكندرية.وجهت النيابة العامة تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، مع علمهم بالأغراض التي تدعو لها تلك الجماعات، وذلك بأن انضموا إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، كما أحرزوا مطبوعات، معدة للطلاب، تحوي أفكار الجماعة، تتضمن ترويجا لأفكار الجماعة الإرهابية.