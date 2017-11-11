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كوريا الشمالية: لا شيء يمكنه أن يثنينا عن المضي في البرنامج النووي
11
نوفمبر
2017
14:15 PM
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أعلنت وزارة خارجية كوريا الشمالية، اليوم السبت، عن عزمها المضي قدما في برنامج التسلح النووي رغم اعتراض المجتمع الدولي، وقالت: «لا شيء يمكنه أن يثنينا عن المضي في البرنامج النووي».
وذكرت الخارجية -وفقا لقناة «سكاي نيوز» الإخبارية- أن جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آسيا أظهرت أنه «مدمر للسلام العالمي والاستقرار»، وقال: «إن ترامب تسول حربا نووية على شبه الجزيرة الكورية».
وكان «ترامب» قد حذر كوريا الشمالية من الاستهانة بقدرات الولايات المتحدة، وأكد -في وقت سابق- أن إدارته عازمة على التعامل بحزم مع تجاوزات بيونج يانج.
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