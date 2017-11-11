قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين نفى مجددا تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في عام 2016؛ وذلك خلال محادثاتهما التي جرت على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» المنعقدة في مدينة «دانانج» الفيتنامية.

وأضاف «ترامب» -في تصريحات للصحفيين نقلت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية مقتطفات منها- إن بوتين يبلغه دائما عندما يراه بأنه لم يتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال: «عندما يقول (بوتين) لي ذلك فإنه يعنيه».