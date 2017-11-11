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الخارجية الأمريكية: إيران تشكل مشكلة حقيقية في الشرق الأوسط بدعمها المستمر للإرهاب
11
نوفمبر
2017
14:15 PM
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن أن إيران تشكل مشكلة حقيقية في منطقة الشرق الأوسط، بدعمها المستمر للإرهاب.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، في تصريحات صحفية أوردتها قناة العربية «الحدث» الإخبارية: «ما من شك أن تدخلات إيران في المنطقة تزعزع الاستقرار، وأن هذا النظام مشكلة حقيقية، ونحن نعترف بهذا، وكثير من الدول تعرف هذا».
وحول دعم إيران للمليشيات في العراق، قالت ناورت إن: «المليشيات تقود حروب طهران بالوكالة»، وأضافت إلى ذلك لو تحدثتم مع أصدقائنا في الشرق الأوسط، فإنهم سيدعمون مواقفنا بشدة، ويرون أن إيران مشكلة حقيقية في المنطقة.
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