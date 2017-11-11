-
رياضة
- حمادة المصري يستهل جولاته الانتخابية بأندية الدلتا
- 4 عوامل ترجح كفة الأسيوطي بقيادة على ماهر أمام الرجاء بكأس مصر
- مرتضى منصور: من حق أي عضو التصويت في انتخابات الزمالك
- مرتضى منصور يكشف تفاصيل انتخابات الزمالك
- مرتضى منصور: المستبعدون من انتخابات الزمالك قدموا طعونا ورفضت
- أحمد سليمان يكشف موعد المؤتمر الصحفي الخاص باستبعاد العتال
- مرتضى منصور: مجلس الدولة رفض الإشراف على انتخابات الزمالك
- الكفراوى: برنامج قائمة الخطيب يخدم كافة الفئات العمرية بالأهلي
- مرتضى منصور: اللجنة الأوليمبية تفصل في المستبعدين الإثنين
- المصري يعسكر ببرج العرب استعدادا لـ«المقاولون» بسبب الانتخابات
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
«بوتين»: البيان الروسي الأمريكي حول سوريا يثبت نهج الكفاح المشترك ضد الإرهاب
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن البيان الروسي الأمريكي المشترك حول سوريا يعكس مسالك في غاية الأهمية للدولتين ويثبت نهج الكفاح المشترك ضد الإرهاب والعمل اللاحق للتسوية السياسية في سوريا برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف "بوتين"، في مؤتمر صحفي على هامش قمة "أبيك" في فيتنام، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، أن أهمية البيان تكمن في أنها تؤكد عدة نقاط مبدئية وهى مواصلة الكفاح ضد الإرهاب وهو أمر في غاية الأهمية للولايات المتحدة كذلك وخاصة على ضوء الهجمات الإرهابية المأساوية التي وقعت هناك مؤخرًا، وهى كذلك مهمة بالنسبة لروسيا التي اصطدمت بتلك المشكلة منذ فترة بعيدة وهى أيضًا مهمة لكل المجتمع الدولي.
وشدد على أن مكافحة الإرهاب ستستمر وبجهود مشتركة، مشيرًا إلى أن تأكيد البيان المشترك على وحدة أراضي وسيادة واستقلال سوريا في غاية الأهمية، متابعًا: "اتفقنا على أنه بعد نهاية الحرب ضد الإرهاب وبعد القضاء على التهديد الإرهابي في هذه الأراضي فإننا سنتحرك نحو التسوية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة".
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)