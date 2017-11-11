قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن البيان الروسي الأمريكي المشترك حول سوريا يعكس مسالك في غاية الأهمية للدولتين ويثبت نهج الكفاح المشترك ضد الإرهاب والعمل اللاحق للتسوية السياسية في سوريا برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف "بوتين"، في مؤتمر صحفي على هامش قمة "أبيك" في فيتنام، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، أن أهمية البيان تكمن في أنها تؤكد عدة نقاط مبدئية وهى مواصلة الكفاح ضد الإرهاب وهو أمر في غاية الأهمية للولايات المتحدة كذلك وخاصة على ضوء الهجمات الإرهابية المأساوية التي وقعت هناك مؤخرًا، وهى كذلك مهمة بالنسبة لروسيا التي اصطدمت بتلك المشكلة منذ فترة بعيدة وهى أيضًا مهمة لكل المجتمع الدولي.

وشدد على أن مكافحة الإرهاب ستستمر وبجهود مشتركة، مشيرًا إلى أن تأكيد البيان المشترك على وحدة أراضي وسيادة واستقلال سوريا في غاية الأهمية، متابعًا: "اتفقنا على أنه بعد نهاية الحرب ضد الإرهاب وبعد القضاء على التهديد الإرهابي في هذه الأراضي فإننا سنتحرك نحو التسوية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة".