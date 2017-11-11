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صاحب مقهى وشريكه وزوجته يمزقون جسد عامل طالبهم بمستحقاته
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على صاحب مقهى وشريكة وزوجته لقيامهم بتمزيق جسد عامل بسلاح أبيض بسبب مطالبته لهم بمستحقاته المالية بمدينة نصر
تلقى المقدم وائل غانم رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من مستشفى الدمرداش باستقبالها أحمد محمد، 28 سنة، عامل، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وآخر بالبطن، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وكل من سيد فتحي، 42 سنة، صاحب مقهى ومسجل خطر، وسيد توفيق، 52 سنة، شريك بالمقهى والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 4 حكم حبس جزئي |سرقة تيار كهربائي| بإجمالي حبس 3 شهور وأسبوعين، وسهام فتحي، 45 سنة، ربة منزل |زوجة الثاني وشقيقة الأول والسابق اتهامها في عدد 5 قضايا آخرهم 25 لسنة 1997م المطرية |مخدرات |بسبب قيام المجني عليه بمطالبة الثاني والثالثة بمستحقاته المالية أثناء عمله بالمقهى تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها المتهم الأول وقام بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض |كتر| محدثا إصابته. وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمون أسفرت إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف الأول بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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