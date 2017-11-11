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إصابة شخصين في تصادم دراجتين بخاريتين بقنا
11
نوفمبر
2017
12:47 PM
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مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث تصادم دراجتين بخاريتين في بني سويفأصيب شخصان نتيجة حادث تصادم دراجتين بخاريتين بدائرة مركز نقادة جنوب محافظة قنا بسبب السرعة الزائدة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج
تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخصين، وذلك إثر اصطدامهم بدراجتين بخارية كانوا يستقلونها بأحد شوارع مركز نقادة بسبب السرعة الزائدة.تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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