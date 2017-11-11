تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخصين، وذلك إثر اصطدامهم بدراجتين بخارية كانوا يستقلونها بأحد شوارع مركز نقادة بسبب السرعة الزائدة.تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.