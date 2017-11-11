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السجن المشدد 5 سنوات لـ3 أشقاء عذبوا أحد أقاربهم بالحرق في الصف
تأجيل محاكمة كهربائي وأبنائه عذبوا شابا حتى الموت لـ20 فبراير عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين محمد رشوان، وخالد الشلقامي، وأمانة سر وجيه أديب، ثلاثة أشقاء، بالسجن المشدد ٥ سنوات لاتهامهم بخطف أحد أقاربهم، وحرقه وتعذيبه لتوقيع إيصالات أمانة لهم، بمنطقة الصف
وجاء في تحقيقات نيابة الصف، أن المتهم حسن عيد علي |حاضر|، وشقيقيه |حسن|، حاضر، و|علي|، هارب، ونجل الأخير ويدعى |سيد|، هارب، اختطفوا أحد أقاربهم يدعى عيد علي عيد، تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، بسبب خلافات بينهم واصطحبوه إلى منطقة نائية، وسكبوا عليه |جازولين| وأشعلوا النيران به.أضافت التحقيقات أن المتهمين تعدوا على المجني عليه بالضرب باستخدام عصي خشبية، مسببين الإصابات التي لحقت به من كسور وكدمات وسحجات وحروق في أنحاء الجسد، ومن ثم أجبروه على توقيع إيصالات أمانة لصالحهم، بعدها تركوه وفروا هاربين.وتابعت التحقيقات أن المجني عليه تمكن بمساعدة الأهالي من الوصول للمستشفى وجرى إسعافه، وألقى القبض على المتهمين الأول والثاني، تم حبس المتهمين إلى أن تم التجديد لهم في الموعد المحدد، وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
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