وكانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها قيام |سيد م| ـ صاحب ورشة ومخزن كائنين دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بإدارة الورشة والمخزن |بدون ترخيص | لتصنيع الأحذية الرياضية مستخدمًا علامات تجارية |مقلدة| والمنسوبة لشركات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وباستهداف الورشة والمخزن المشار إليها تبين عدم تواجده وتم ضبط |حمزة ا|، و|إسلام م|، و| محمد م| و٤ آخرين وجميعهم عمال بالورشة.وعثر بالمخزن والورشة على ٣ آلاف عبوة كرتونية بداخلها أحذية رياضية |كوتش |منسوبة لماركات رياضية عالمية وجميعها مقلدة، وكميات كبيرة من الإسفنج المطاط والجلود بألوان مختلفة تستخدم في مراحل التصنيع، وماكينة لصق كهربائي تستخدم في مراحل التصنيع، و3 مكابس مزودة بسخان، و5 ماكينات حياكة ماركة |سنجر|، و10 شابلونات تستخدم في طباعة العلامات التجارية المقلدة، وكمية كبيرة من العبوات الكرتونية الفارغة مدون عليها ماركات رياضية عالمية |معدة للتعبئة|.وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لصالح مالك الورشة والمخزن |جار ضبطه| بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وأمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.