-
رياضة
- 12 مرشحا في الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة
- تفاصيل ثورة غضب السوري عبد الله الشامي في الأهلي
- تفاصيل اتصال نيبوشا بـ«جنش» للاطمئنان عليه
- 3 بطولات ودية تجهز منتخب الشباب لتصفيات أفريقيا
- الأهلي يستعيد حسام عاشور أمام الإنتاج الحربي بالدوري
- أيوب يرفع تقرير موقعة التليفونات إلى البدري
- محمد الجارحي يتحدث عن قائمة أحلام جبهة الخطيب
- الأهلي يغرد على قمة دوري الجمهورية 2001 بعد هزيمة الزمالك
- غدا.. «نيبوشا» يصحح أخطاء لاعبي الزمالك
- اتحاد الكرة الطائرة البارالمبي يعلن تأسيسه في مؤتمر صحفي اليوم
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مداهمة ورشة لتصنيع الأحذية الرياضية المقلدة في الدرب الأحمر
داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ورشة ومخزن لتصنيع الأحذية الرياضية المقلدة لكبرى الشركات بالدرب الأحمر
وكانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها قيام |سيد م| ـ صاحب ورشة ومخزن كائنين دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بإدارة الورشة والمخزن |بدون ترخيص | لتصنيع الأحذية الرياضية مستخدمًا علامات تجارية |مقلدة| والمنسوبة لشركات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وباستهداف الورشة والمخزن المشار إليها تبين عدم تواجده وتم ضبط |حمزة ا|، و|إسلام م|، و| محمد م| و٤ آخرين وجميعهم عمال بالورشة.وعثر بالمخزن والورشة على ٣ آلاف عبوة كرتونية بداخلها أحذية رياضية |كوتش |منسوبة لماركات رياضية عالمية وجميعها مقلدة، وكميات كبيرة من الإسفنج المطاط والجلود بألوان مختلفة تستخدم في مراحل التصنيع، وماكينة لصق كهربائي تستخدم في مراحل التصنيع، و3 مكابس مزودة بسخان، و5 ماكينات حياكة ماركة |سنجر|، و10 شابلونات تستخدم في طباعة العلامات التجارية المقلدة، وكمية كبيرة من العبوات الكرتونية الفارغة مدون عليها ماركات رياضية عالمية |معدة للتعبئة|.وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لصالح مالك الورشة والمخزن |جار ضبطه| بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وأمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)