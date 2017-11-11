ضبط رقيب شرطة هارب من أحكام قضائية في المنياتمكنت مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط 100 هارب من أحكام قضائية بالبحر الأحمر

وتم ضبط المحكوم عليه الهارب محمد م ع في القضية رقم 7401 جنايات ثان الغردقة لسنة 2014 |مخدرات؛ والمحكوم عليه فيها بالسجن 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بجلسة 28 يونيو 2017 .كما تم ضبط 100 هارب منهم 25 محكوما عليهـم فــي جنح الحبس الجزئي؛ 10 محكومين عليهـم فــي جنح الحبس المستأنف؛ 43 محكوما عليـهم فــي جنح الغرامات الجزئية؛ 10 محكومين عليهـم فــي جنح الغرامات المستأنف؛ 15 محكوما عليهم في جنح المخالفات.