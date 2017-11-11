قررت الدائرة السابعة إزالات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من إبراهيم عبد الهادي، والمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 5725 لسنة 2017، والذي ينص على أن منطقة عرب اليسار بدائرة قسم الخليفة من ضمن المناطق الخطرة وغير الآمنة للنطق بالحكم في جلسة ٢٣ ديسمبر المقبل