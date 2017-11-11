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14 نوفمبر.. إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث عنف مايو»
11
نوفمبر
2017
10:49 AM
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، مد أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد على في قضية |أحداث عنف مايو|، إلى جلسة ١٤ نوفمبر
يصدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت بمعاقبة المتهم محمد على بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا، لاتهامه مع آخرين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتكدير السلم العام، وحيازة مفرقعات، والتجمهر بمنطقة مايو عقب فض اعتصام رابعة.
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