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وصول عدد من أهالي كاهن المرج المقتول إلى محكمة الجنايات بالعباسية
وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية عدد من أهل القس سمعان شحاته الذي لقي مصرعه في أكتوبر الماضى أثناء تواجده في منطقة المرج، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بقتله أحمد سعيد
وجاء في أمر الإحالة، أن النيابة العامة تتهم أحمد سعيد إبراهيم السنباطى |19 سنة| فنى صناعي، مقيم بالمرج، في أكتوبر الماضى بقتل سمعان شحاتة رزق الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتل القس، واعد لذلك الغرض سلاحا أبيض |سكين|، وتربص له بالمكان الذي أيقن أنه سيظفر فيه بالمجنى عليه، حتى باغته طعنا وضربا بأنحاء متفرقة، واجهز عليه بالسلاح الأبيض قاصدا من ذلك إزهاق روحه، كما أحرز بدون ترخيص سلاحا أبيض.وقالت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهرى، رئيس النيابة، مع المتهم، إنه لا يعانى من أي مرض نفسى، وكان في كامل وعيه أثناء قتل المجني عليه، مشيرًا إلى أنه قبل يوم الحادث خطط لقتل أي كاهن يراه أمام الكنيسة.وأشار المتهم إلى أنه من أجل ذلك اشترى السلاح الأبيض، ونزل ووقف في الشارع بالقرب من الكنيسة، وما إن لمح المجني عليه حتى سارع إليه، وباغته بطعنات متفرقة، مؤكدًا أنه لا يعرف المجني عليه معرفة شخصية، إلا أنه رأى شخصًا يرتدى زي الكهنة، فقرر قتله.
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