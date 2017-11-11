سقوط مقاول هارب من 511 حكما قضائيا في الجيزة تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة من ضبط| أ

ف|، هارب من تنفيذ أحكام قضائية.وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 50 قضية جنح ( شيك – إيصال أمانة تبديد) بمدد حبس مختلفة تتراوح ما بين (شهر إلى 3 سنوات) منها قضية جنح قسم العجوزة |شيك| غيابي بالحبس لمدة سنة.وأمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة وإرساله بالمحكوم عليه لقسم شرطة العجوزة لقيده وعرضه على النيابة.