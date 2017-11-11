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«بوتين» و«ترامب» يتفقان على الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها
اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في بيان مشترك، الالتزام بألا يكون هناك حلًا عسكريًا في سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.
وحث البيان، الصادر اليوم السبت، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبيك" في فيتنام، كل أطراف الصراع السوري على المشاركة بفاعلية في عملية السلام بجنيف، مؤكدًا أن التسوية السياسية النهائية في سوريا يجب أن توجد في إطار جنيف، بحسب وكالة "سبوتنيك".
وأضاف البيان الروسي الأمريكي، بشأن سوريا، أن "بوتين" و"ترامب"، دعيا، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى زيادة مساهمتها في مساعدة سوريا في الأشهر المقبلة، مؤكدين ضرورة فتح قنوات اتصال لتفادي الحوادث الخطيرة في الشرق الأوسط.
واتفق الرئيسان على أن روسيا والولايات المتحدة ستواصلان العمل سويًا لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي حتى تدميره بالكامل.
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