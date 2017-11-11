أعلن دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، اليوم السبت، عن أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب وافقا، خلال تواصل قصير على هامش قمة آبيك، على بيان مشترك حول سوريا لتوحيد الجهود للقضاء على «داعش».

وقال دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية -وفقا لقناة «روسيا اليوم»- إنه تم إعداد الوثيقة من قبل خبراء البلدين، ومن ثم جرى تنسيقها بين وزيري خارجية روسيا سيرجي لافروف، والولايات المتحدة ريكس تيلرسون، مضيفا أنه تم تحضير البيان خصيصا لاجتماع الزعيمين الروسي والأمريكي فى دانانج بفيتنام.