شركة إسرائيلية تعتذر عن مساعدتها في التستر على تحرش «وينستاين»

قدمت شركة إسرائيلية لخدمات التحقيق الخاص اعتذارها؛ لدورها في مساعدة منتج الأفلام الأمريكي الشهير في هوليوود هارفي وينستاين على تغطية مزاعم بالتحرش الجنسي.

ونقلت صحيفة «تايمز» أو إسرائيل» عن آشر تيشلر عضو مجلس إدارة شركة «بلاك كيوب» في تل أبيب قوله: «إذا كنا نعرف ذلك من البداية، ليغفر لنا الرب، كان يجب ألا نقوم بهذا الدور وأعتذر لذلك».

وقال تيشلر: «عندما تولينا الأمر لم يكن لدينا فكرة أن ذلك سيحدث»، متعهدا بمنح ما تقاضوه من وينستاين ويبلغ 1.3 مليون دولار إلى جمعيات تدافع عن حقوق المرأة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت مجلة «نيو يوركر» أن موظفا لدى «بلاك كيوب» تظاهر بأنه مدافع عن حقوق المرأة من أجل لقاء الممثلة الأمريكية روز ماكجوان، التي اتهمت وينستاين باغتصابها من أجل الحصول على معلومات منها. وقالت المجلة إن السيدة سجلت سرا 4 لقاءات على الأقل.

كما يعتقد أن الموظف ذاته خدع صحفيين للحديث إليها؛ لمعرفة أسماء السيدات اللائي يعتزمن الكشف علانية عن اتهاماتهن لوينستاين.

وبدأت عشرات السيدات في الإعلان عن اتهامهن لوينستاين بارتكاب مضايقات جنسية أو تحرش جنسي منذ أن ظهرت الاتهامات الأولى علانية مطلع أكتوبر الماضي. وفتحت الشرطة في لوس أنجلوس ولندن تحقيقات بشأن ذلك.

وينفي وينستاين مرارا تلك الاتهامات ويقول إنه لم يحدث أي شئ بدون رضا من الطرف الآخر.