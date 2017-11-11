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97 متهما في «أحداث الذكرى الثالثة للثورة» يواجهون اتهامات بالقتل
11
نوفمبر
2017
07:46 AM
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الجنايات تنظر أولى جلسات محاكمة قاتل كاهن المرجتستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم السبت، سماع مرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 97 متهما في قضية |أحداث الذكرى الثالثة للثورة|
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.
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