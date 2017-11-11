الجنايات تنظر أولى جلسات محاكمة قاتل كاهن المرجتستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم السبت، سماع مرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 97 متهما في قضية |أحداث الذكرى الثالثة للثورة|