تغريم محمد الباز 5 آلاف جنيه في سب وقذف ممدوح حمزةتنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد سعفان، الاستئناف المقدم من رئيس تحرير جريدة الدستور وصحفي لتغريمهما 20 ألف جنيه لكل منهما بتهمة سب وقذف الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق