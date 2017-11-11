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نظر استئناف رئيس تحرير الدستور وصحفي على تغريمهما في سب شفيق
11
نوفمبر
2017
07:46 AM
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تغريم محمد الباز 5 آلاف جنيه في سب وقذف ممدوح حمزةتنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد سعفان، الاستئناف المقدم من رئيس تحرير جريدة الدستور وصحفي لتغريمهما 20 ألف جنيه لكل منهما بتهمة سب وقذف الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق
وقضت محكمة جنح قصر النيل في وقت سابق بتغريم كلا من محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور ومحمد عبد الرحمن صحفي بالجريدة مبلغ 10 آلاف وتعويض مبلغ مماثل لاتهامهما بسب وقذف الفريق أحمد شفيق وذلك لنشرهما تحقيق بتاريخ 4 فبراير 2017 موضوعا يحوي صورة لشخص يضع قدمه على وجه المدعي فيما وضعت نجمة داوود على وجه الفريق أحمد شفيق وجاء ذلك تحت عنوان |عودة الندل|.
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