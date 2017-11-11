جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها في شبين القناطرتفصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم السبت، بحكمها على 26 متهما بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير 2014

ووجهت النيابة للمتهمين استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.