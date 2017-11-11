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نظر طعن الحكومة لاستمرار التحفظ على أموال «سعودي ماركت»
11
نوفمبر
2017
05:46 AM
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تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس، اليوم السبت، نظر الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز |سعودي ماركت|
وحمل الطعن رقم ٣٦٥٦٤ لسنة ٦١ قضائية عليا مختصما شركة يونايتد |سعودي|. وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت المحكمة في تقرير استشاري لها ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محال سوبر ماركت |سعودي|، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.وقال التقرير: إن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطني من تحريات تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودي مالك سلسلة محال |سعودي| للإخوان.
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