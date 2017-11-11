تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس، اليوم السبت، نظر الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز |سعودي ماركت|

وحمل الطعن رقم ٣٦٥٦٤ لسنة ٦١ قضائية عليا مختصما شركة يونايتد |سعودي|. وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت المحكمة في تقرير استشاري لها ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محال سوبر ماركت |سعودي|، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.وقال التقرير: إن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطني من تحريات تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودي مالك سلسلة محال |سعودي| للإخوان.