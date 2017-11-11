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الجنايات تنظر أولى جلسات محاكمة قاتل كاهن المرج
استكمال فض الأحراز بإعادة محاكمة 19 طالبا في «اقتحام مشيخة الأزهر»تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار أحمد الدقن، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل القمص سمعان كاهن المرج
وكشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، رئيس النيابة، مع المتهم أنه لا يعاني من أي مرض نفسي، وكان في كامل وعيه أثناء قتل المجني عليه، مشيرًا إلى أنه قبل يوم الحادث خطط لقتل أي كاهن يراه أمام الكنيسة.وأشار المتهم إلى أنه من أجل ذلك اشترى السلاح الأبيض |الساطور|، ونزل ووقف في الشارع بالقرب من الكنيسة، وما إن لمح المجني عليه حتى سارع إليه، وباغته بطعنات متفرقة، مؤكدًا أنه لا يعرف المجني عليه معرفة شخصية، إلا أنه رأى شخصًا يرتدي زي الكهنة، فقرر قتله.وكان النائب العام أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
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