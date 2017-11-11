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استكمال فض الأحراز بإعادة محاكمة 19 طالبا في «اقتحام مشيخة الأزهر»
جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها في شبين القناطرتستكمل الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، سماع أقوال الشهود وفض الأحراز في إعادة محاكمة 19 طالبًا إخوانيًّا |مخلى سبيلهم| في أحداث اقتحام مبنى مشيخة الأزهر
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.وكانت محكمة النقض قبلت طعن المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم في المحاكمة الأولى في واقعة اقتحام مبنى مشيخة الأزهر والتعدي على موظفيه وحرق 9 سيارات، وتحطيم عدد من المكاتب، وقررت مجددا إعادة محاكمتهم.يذكر أن المتهمين أحيلوا للمحاكمة الجنائية، في ختام تحقيقات نيابة غرب القاهرة الكلية، التي أسندت إليهم ارتكاب جرائم قطع الطريق العام على نحو نشأ عنه بلطجة والتعدي على موظفين عموميين ومنعهم من أداء عملهم وإعاقة حركة المرور، والتجمهر، وتخريب وإتلاف ممتلكات أميرية عمدا؛ حيث تشكل التهمة الأولى (قطع الطريق بهدف البلطجة) جناية يحاكم مرتكبوها أمام محكمة الجنايات.وكان نحو ألف طالب من جامعة الأزهر من المنتمين لتنظيم الإخوان، توجهوا إلى مقر مشيخة الأزهر، وقاموا بقطع طريق صلاح سالم وإعاقة الحركة المرورية به وحاولوا اقتحام وحرق مقر المشيخة، واشتبكوا مع قوات الأمن المركزي أثناء تصديها لهم، واستخدموا الأحجار والشماريخ وقنابل المولوتوف في التعدي على القوات ومقر المشيخة. وكانت مباحث العاصمة، تلقت إخطارًا من الخدمات الأمنية المتواجدة في محيط مبنى مشيخة الأزهر بتجمهر نحو 200 شخص داخل ساحة المبنى مطالبين بالتعيين، إلا أن الأمر تطور إلى رشق بعضهم المبنى بالطوب والحجارة ما أسفر عن تحطيم 9 سيارات وعدد من نوافذ المبنى محاولين إحداث حالة من الفوضى، إلا أن قوات الأمن سيطرت على الموقف وضبطت 17 منهم، وتولت النيابة التحقيق.
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