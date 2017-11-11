وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة مضت، عن تحرير 81 قضية تموينية تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وقضية استيلاء على المال العام، ومخالفات دقيق وأقماح ومخابز وموازين حساسة وعدم نظافة أدوات العجن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود سجل تفتيش، وقائمة بيانات.وكان أبرز المضبوطات 63 طن مواد غذائية مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.