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جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها في شبين القناطر
11
نوفمبر
2017
01:46 AM
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انتحار طالبة في ظروف غامضة بالمنوفيةتنظر محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها بشبين القناطر، بعد ٤ أشهر من الزواج
وأشار المستشار أحمد البرنس محامي أسرة المجني عليه، إلى أن وقائع القضية تعود إلى يونيو الماضي عندما ذبحت |نورهان خ| ربة منزل، زوجها |السيد ح| والذي كان يعمل عامل دوكو، أثناء نومه وتحرر المحضر رقم ٢٥١٧، جنح شبين القناطر لسنة ٢٠١٧م.وأكد البرنس أن المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة أمام النيابة، قائلة: |أيوة كنت عايزة أموته، لأنه كان يعاملني بطريقه قاسية|.
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