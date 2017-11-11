انتحار طالبة في ظروف غامضة بالمنوفيةتنظر محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها بشبين القناطر، بعد ٤ أشهر من الزواج

وأشار المستشار أحمد البرنس محامي أسرة المجني عليه، إلى أن وقائع القضية تعود إلى يونيو الماضي عندما ذبحت |نورهان خ| ربة منزل، زوجها |السيد ح| والذي كان يعمل عامل دوكو، أثناء نومه وتحرر المحضر رقم ٢٥١٧، جنح شبين القناطر لسنة ٢٠١٧م.وأكد البرنس أن المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة أمام النيابة، قائلة: |أيوة كنت عايزة أموته، لأنه كان يعاملني بطريقه قاسية|.