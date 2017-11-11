انهيار جزئي بعقار وسط الإسكندرية دون إصاباتشنت إدارة مباحث التموين في الإسكندرية حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن تحرير 70 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادة صحية، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.