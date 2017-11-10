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نشرة الحوادث أبرزها: الداخلية تعيد طفلين هربا من والدهما
a href=|/2948608| target=|_blank| style=|text-decoration: none;|>أول تعليق لوزير الداخلية اللبناني على اختطاف مواطن سعوديتناول قسم الحوادث على مدار اليوم، عددًا من الأحداث والوقائع والقضايا المهمة، التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، واهتمام قرائها، وجاءت كالتالي:أمن الإسكندرية يكشف سر اختفاء فتاة الدخيلةحيثيات سجن المتحرش بطالبة حقوق حلوان بالمشدد 5 سنواتتحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة رجل أعمال بالصف«العدل» تحيل رئيسي الشئون القانونية بجامعة قناة السويس للمحاكمةانقلاب سيارة نقل أعلى طريق «القاهرة - إسكندرية» الصحراوىالداخلية تعيد طفلين هربا من والدهما بسبب سوء المعاملة بالزقازيقإحالة المتهم بتشويه وجه فتاة المول للمحاكمةشاب يقتل ابن عمه بـ25 طلقة «شد البطانية من فوقه» في أسيوطالسجن 3 سنوات لقاتل حفيدة الزعيم محمد فريد
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