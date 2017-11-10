وكان الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث الصف، تلقى بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة رجل أعمال داخل منزله، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتم معاينة موقع الحادث، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.