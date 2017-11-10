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تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة رجل أعمال بالصف
10
نوفمبر
2017
20:47 PM
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مباحث الجيزة تعيد سيارة مسروقة تابعة لشركة منتجات غذائيةتجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات موسعة لكشف ملابسات العثور على جثة رجل أعمال داخل منزله بمنطقة الصف
وكان الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث الصف، تلقى بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة رجل أعمال داخل منزله، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتم معاينة موقع الحادث، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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