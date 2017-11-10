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التحقيق مع صاحب كشك تعدى على رئيس مدينة شبين خلال حملة إشغالات
بالصور
. رئيس مدينة قليوب: ماسورة صرف صحي وراء هبوط طريق شبين القناطربدأت النيابة العامة بالقليوبية، التحقيق مع صاحب كشك متهم بالسب والقذف لرئيس مدينة شبين القناطر محمد الحسيني، أثناء حملة رفع إشغالات بمحيط مزلقان كفر شبين، الذي شهد حادث تصادم قطار بسيارة نقل، صباح اليوم، واعترض صاحب الكشك الحملة.تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شبين القناطر، بورود بلاغ من محمد الحسينى رئيس المدينة يتهم فيه شخصا يدعى |خالد. أ|، صاحب كشك بالتعدي عليه بالسب.بإجراء التحريات تبين أنه خلال قيام الوحدة المحلية بكفر شبين برئاسة رئيس المدينة بحملة لرفع الإشغالات من أمام وحول مزلقان كفر شبين عقب الحادث لمنع الزحام فطلبوا من صاحب كشك يدعى |خ. أ| صاحب كشك بجوار المزلقان، بترك المكان مقابل تعويضه بكشك في مكان آخر، نظرًا للقيام بأعمال في المزلقان وجار توسعته عقب اصطدام قطار الشرق بسيارة نقل، صباح اليوم، مما أسفر عن مصرع وإصابة شخصين، إلا أن صاحب الكشك رفض وتعدى على رئيس المدينة محمد الحسينى، الأمر الذي دفعه لاستدعاء الشرطة، وتم ضبط صاحب الكشك وتحرر محضر بالواقعة وجار التحقيق مع المتهم.
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