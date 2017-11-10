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أمن الإسكندرية يكشف سر اختفاء فتاة الدخيلة
10
نوفمبر
2017
20:47 PM
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مدير أمن الإسكندرية يكرم قوة أمنية ضبطت عاطلا حال سرقته سيدةكشف أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، واللواء شريف عبد الحميد، مدير مباحث الإسكندرية، غموض اختفاء طالبة بكلية الآداب بعد أن تداول خبر اختطافها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استقلالها سيارة ميكروباص من منطقة الشاطبي إلى محرم بك
وأكدت التحريات أن الطالبة «ر. أ. ح» مواليد 1997 طالبة بكلية الآداب، وتقيم بالهانوفيل، تعرفت على شاب يدعى «أ. م. ط» وشهرته هشام كابو، 27 سنة، يعمل سائق، من خلال فيس بوك وسافرت معه إلى البدرشين، وتم القبض عليهما، وجار العرض على النيابة، وتحرر محضر رقم 14028 لسنة 2017 إدارى الدخيلة.وانتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صور ومواصفات فتاة من الإسكندرية، اختفت في ظل ظروف غامضة.
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