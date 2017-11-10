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رئيس الأهلي يخاطب نادي قضايا الدولة لعرض برنامجه الانتخابي
10
نوفمبر
2017
20:47 PM
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أرسل المهندس محمود طاهر، المرشح على منصب رئيس النادي الأهلي، خطابا لرئيس نادي مستشارى قضايا الدولة المستشار أحمد خليفة يدعوه فيه لمقابلته وأعضاء النادي، لعرض البرنامج الانتخابى الخاص به
ومن المقرر أن تكون الزيارة الأحد ١٢نوفمبر الجارى بمقر النادي بالزمالك، وكان المهندس محمود طاهر أعلن تجديد ترشحه لرئاسة النادي لولاية ثانية.
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