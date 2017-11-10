أرسل المهندس محمود طاهر، المرشح على منصب رئيس النادي الأهلي، خطابا لرئيس نادي مستشارى قضايا الدولة المستشار أحمد خليفة يدعوه فيه لمقابلته وأعضاء النادي، لعرض البرنامج الانتخابى الخاص به