أعلنت الشرطة الفرنسية، عن إصابة 3 أشخاص في عملية دهس أمام مدرسة قرب مدينة تولوز، حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز» في خبر عاجل لها، منذ قليل.



وتمكنت قوات الشرطة الفرنسية من اعتقال منفذ الهجوم، دون مقاومة من الجاني.

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