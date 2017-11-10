حث الفاتيكان، الجمعة، قادة العالم على الامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب والسعي للحوار لمواجهة تهديد الأسلحة النووية.



وقال وزير الدولة بالفاتيكان الكردينال بييترو بارولين، حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية، إن "تزايد التعاون بين الأطراف يعني أن أي رد على تهديد الأسلحة النووية سيكون جماعيا وبالتشاور وقائما على الثقة المتبادلة".



وأضاف "بارولين"، أن بناء الثقة عبر الحوار الموجه يحقق الصالح العام وليس حماية مصالح معينة أو خفية، مشيرا إلى أن "هذا الحوار ينبغي أن يشمل الجميع قدر المستطاع".



تأتي هذه المناشدة في مستهل مؤتمر يستمر يومين بشأن نزع السلاح النووي يشارك فيه أكثر من عشرة من الحاصلين على جائزة نوبل ومسؤولون من الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي لمناقشة آفاق عالم بدون أسلحة نووية.



وكان بابا الفاتيكان فرنسيس قد حذر من أن أي نزاع نووي سيدمر جزءا كبيرا من البشرية، وذلك مع زيادة التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في الشهور الماضية.

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