كان اللواء ممدوح عبد المنصف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من نجفه، «م. أ» 59 سنة موجهة تربية اجتماعية، ومقيمة بأبو قرقاص، بتعرض شقتها للاقتحام وسرقة مصوغاتها الذهبية، ومبلغ مالي 50 ألف جنيه و1200 دولار أثناء غيابها. وجرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة مدير المباحث والرائد هشام العسقلاني رئيس مباحث أبو قرقاص ومعاوني المباحث والعميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، حيث تم التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وتبين أنه يدعى «صموئيل. ع» 25 سنة، عامل رخام، ووالده كان يعمل حارسا للعقار الذي تسكنه المجني عليها، واستغل غيابها عن المنزل، وحطم شرفة المطبخ، واستولى على مشغولاتها الذهبية «سلسلة ذهبية، 8 أقراط ذهبية، ساعة أيفون، 8 غوايش، 6 حروف ذهبية، أنسيال ذهبي، 6 خواتم» ومبلغ مالي 50 ألف جنيه، و1200 دولار أمريكي. وتبين أن المتهم قام ببيع المشغولات الذهبية لأحد الصاغة، ويدعى |منتصر|، وبالرغم من علمه بأنها مشغولات ذهبية مسروقة، وألقي القبض عليهما وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.