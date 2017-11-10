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مصرع بائع نعناع غرقا في مياه ترعة بالقليوبية
10
نوفمبر
2017
18:46 PM
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انتشال جثمان غريق في مياه النيل بالوراق لقي بائع نعناع مصرعه غرقًا في مياه ترعة الشرقاوية في قرية ميت حلفا بمركز قليوب بمحافظة القليوبية أثناء صيد السمك
تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد مصرع |سمير.ع| 50 عاما بائع نعناع، ومقيم ميت حلفا مركز قليوب، غرقا في مياه ترعة الشرقاوية بين قرية الإصلاح وميت حلفا، عقب سقوطه في المياه أثناء صيد السمك.وانتقل أفراد شرطة المسطحات المائية وجرى انتشال الجثة من قاع الترعة، ونقلها لمستشفى قليوب تحت تصرف النيابة العامة.وبإجراء المعاينة الأولية تبين أن الغريق اعتاد صيد الأسماك ولكن انتابته غيبوبة سكر فسقط على اثرها في مياه الترعة وعثر على جثته أمام قرية ميت حلفا مركز قليوب، ولا توجد شبهة جنائية في وفاته، صرحت النيابة بدفن الجثمان.
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