تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد مصرع |سمير.ع| 50 عاما بائع نعناع، ومقيم ميت حلفا مركز قليوب، غرقا في مياه ترعة الشرقاوية بين قرية الإصلاح وميت حلفا، عقب سقوطه في المياه أثناء صيد السمك.وانتقل أفراد شرطة المسطحات المائية وجرى انتشال الجثة من قاع الترعة، ونقلها لمستشفى قليوب تحت تصرف النيابة العامة.وبإجراء المعاينة الأولية تبين أن الغريق اعتاد صيد الأسماك ولكن انتابته غيبوبة سكر فسقط على اثرها في مياه الترعة وعثر على جثته أمام قرية ميت حلفا مركز قليوب، ولا توجد شبهة جنائية في وفاته، صرحت النيابة بدفن الجثمان.