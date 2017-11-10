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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بمحور صفط اللبن
10
نوفمبر
2017
18:46 PM
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إصابة طفل صدمته سيارة أعلى محور صفط اللبنأصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالحاجز الخرسانى لمحور صفط اللبن، وتم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، ونقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم
وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى محور صفط اللبن.بالانتقال والفحص تبين اصطدام السيارة بالحاجز الخرسانى وإصابة 3 من مستقليها، تم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور.
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