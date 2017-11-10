إصابة طفل صدمته سيارة أعلى محور صفط اللبنأصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالحاجز الخرسانى لمحور صفط اللبن، وتم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، ونقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم