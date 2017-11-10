أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، أنها ستضع تشريعًا لتحديد موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى متصدية بذلك لمخاوف مؤيدى الخروج الذين يخشون من أن يتسبب بطء المفاوضات ومعارضة الانفصال عن التكتل فى حدوث تأجيلات لهذه الخطوة المرتقبة.

وقالت الحكومة إنها «تقترح تغييرا لمشروع قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبى المعروض حاليا على البرلمان لتحديد يوم 29 مارس 2019 موعدا للخروج»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان الموعد محددا بفترة التفاوض المؤقتة بعامين والتى ستنتهى فى 29 مارس 2019، لكن لم يرد عليه نص صريح فى القانون.

بدوره، قال وزير الخروج من الاتحاد الأوروبى ديفيد ديفيز فى بيان «استمعنا إلى أفراد من المواطنين وأعضاء فى البرلمان وقمنا بهذا التغيير لإزالة أى لبس أو مخاوف بشأن يوم الخروج»، مضيفا «سنعمل مع نواب البرلمان أيًا كان حزبهم بشأن أى تحسين يريدون إدخاله على المشروع».

وسيبدأ المشروع أحدث مرحلة من رحلته فى البرلمان يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين عندما يناقش النواب ويصوتون على بعض من 186 صفحة من التغييرات التى جرى اقتراحها حتى الآن. والمشروع فى مرحلة مبكرة ومن المتوقع أن يستغرق أشهرا لإقراره فى البرلمان بمجلسيه العموم واللوردات.

وتكافح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى وفريقها للإبقاء على مفاوضات الخروج مع الاتحاد، وسط مخاوف متزايدة من أن المحادثات لم تبدأ بعد بشأن اتفاق انتقالى لتخفيف أثر هذه الخطوة على الشركات أو الشروط المعقدة لاتفاق تجارى مستقبلى.

وتواجه ماى أيضا مهمة شاقة فى البرلمان بشأن مشروع قانون الانسحاب الذى يشكل العمود الفقرى لاستراتيجيتها الخاصة بالخروج من التكتل الأوروبى.

وبعد فقدها أغلبيتها البرلمانية فى انتخابات أساءت تقدير الدعوة إليها فى يونيو الماضى، يتعين على ماى أن توحد حزب المحافظين المنقسم بشدة على نفسه بشأن عملية الخروج وتعتمد على دعم حزب أيرلندى صغير لإقرار المشروع دون هزائم.