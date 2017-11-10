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«شويجو»: الناتو يطور استعمالات الأسلحة النووية عند الحدود الروسية
قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) في طريقه لتطوير سبل جديدة لاستخدام الأسلحة النووية، وذلك تعقيباً على تزايد نشاط حلف الناتو قرب الحدود الروسية.
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية، الجمعة، عن شويجو قوله "إن الضجة التي أحدثتها وسائل الإعلام الغربية حول المناورات العسكرية المشتركة (زاباد-2017) ما هي إلا غطاء لتزايد نشاط قوات الناتو قرب الحدود الروسية والبلاروسية".
يذكر أن المناورات العسكرية المعروفة باسم (زاباد-2017) عُقدت - في الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر - فوق الأراضي الروسية والبلاروسية، حيث عبّر مجموعة من الدول الأعضاء في حلف الناتو عن قلقهم إزاء هذه التدريبات المشتركة، قائلان إن القوات الروسية، المنتشرة في بيلاروسيا، قد تبقى هناك بعد انتهاء المناورات، وهو الأمر الذي اعتبرته تلك الدول مهدداً لأمنها.
من جانبهم، نفى مسئولون من روسيا وبيلاروسيا صحة تلك المزاعم، موضحين أن التدريبات المخطط لها هي مناورات دفاعية بحتة، ولا تمثل تهديدا لدول شرق آسيا، علاوة على ذلك، فإن الدولتين قد استعانتا بخبراء تابعيين للحلف وصحفيين أجانب للمراقبة على تلك المناورات.
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