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تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية خلال حملات أعلى طرق القاهرة
10
نوفمبر
2017
16:47 PM
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تحرير 190 ألف مخالفة مرورية ومرافق خلال حملات أمنية بالمحافظاتواصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الحملات المكبرة بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة؛ لضبط المخالفين المؤثرين في حدوث حالة من الاستياء لدى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم على مستوى كافة القطاعات الجغرافية بالعاصمة
وأسفرت نتائجها عن تحرير 3190 نموذج 125 مرور، 2670 مخالفة كلبش، حجز 3 توك توك، 3 مخالفة مركبات بدون لوحات، 96 مخالفة سير النقل، 336 سحب رخصة، 176 مخالفات دراجات بخارية.
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