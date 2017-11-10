تمثل الموارد البشرية الشرطية، من الضباط بصفة خاصة رأس المال البشرية لجهاز الأمن، ويتوقف التنفيذ الناجح لأهداف وسياسات وإستراتيجيات هذا الجهاز على كفاءة الأداء الوظيفي للضباط ويقتضي ذلك بالطبع ضرورة الاختيار السليم والإعداد المتميز، والتدريب الفعال والمتصف بالحداثة والتطوير للضباط في ظل تغيرات متنوعة في مجالاتها ومردوداتها بما يشكل تحديات أمنية حاضرة متوقعة لا يمكن إغفالها

وهدفت دراسة مقدمة من الباحث سيد يوسف إلى كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة تحت عنوان |الارتقاء بالأداء الأمني في ضوء المتغيرات المعاصرة| إلى رصد التأثيرات الأمنية للمتغيرات العالمية والمحلية في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي المصاحب لذلك على الوظائف الشرطية فضلا عن تحليل المتغيرات المعاصرة على المستوى العالمي والمحلي بما يتيح تطوير برامج الإعداد والتدريب الأمني، وتحديد الأسس والضوابط التي تقوم عليها أي تطوير مستقبلي في عمليات إعداد وتأهيل رجل الشرطة، وكذا تحديد المعوقات التي تحول دون كفاءة عملية التدريب الأمني في تحقيق أهدافها.وأوصت الدراسة، بالاهتمام بالتخطيط الإستراتيجي الشرطي المتصل بالمردودات الأمنية للمتغيرات المعاصرة وتأثيراتها على الوظائف الأمنية.وطالبت بإنشاء آلية لإدارة الموارد البشرية تتمثل في مجلس أعلى لإدارة الموارد البشرية الشرطية يرأس هذا المجلس أقدم مساعدي أول وزير الداخلية، للتخطيط الإستراتيجي للأصول البشرية من الضباط والأمناء والمساعدين ومندوبي الشرطة والجنود.وأكدت على ضرورة مباشرة عمليات تحليل ووصف الوظائف الشرطية بشكل مستمر، في ضوء التحديات الأمنية الراهنة بما يتيح التحديد الدقيق لواجبات الوظائفية الأمنية وكيفية أداءها والأدوات والآلات والمعدات المستخدمة، ومتطلبات شغل الوظائف ومن ثم أسس الإعداد والتدريب.