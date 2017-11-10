كانت غرفة عمليات المرور قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل أعلى طريق |القاهرة – إسكندرية| الصحراوى بالكيلو 115، وعلى الفور أمر اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور بانتقال الخدمات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.وبالفحص تبين أثناء سير السيارة ونتيجة عدم اليقظة اختلت عجلة القيادة من قائدها، مما أدى إلى انقلاب الحمولة| جبس| في نهر الطريق، وتم إجراء تحويلة مرورية لمدة نصف ساعة لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث، وتم ازالة المعوقات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.