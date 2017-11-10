ذكر بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم الجمعة أن الأسلحة النووية لا يمكن أن تعطي الدول سوى "شعورا كاذبا بالأمن"، وأن حيازتها "محل إدانة شديدة"، وذلك خلال مؤتمر دولي بشأن نزع الأسلحة يستضيفه الفاتيكان اليوم الجمعة.

وقال البابا فرنسيس "لا يمكن أن تكون العلاقات الدولية رهينة للقوة العسكرية والترويع المتبادل واستعراض مخزونات الأسلحة.. فأسلحة الدمار الشامل، لاسيما الأسلحة النووية، لا تخلق سوى شعورا كاذبا بالأمن".

وأضاف الحبر الأعظم: "إذا أخذنا في الحسبان أيضا مخاطر حدوث انفجار عرضي جراء أي نوع من الأخطاء، والتهديدات باستخدامها وكذلك حيازتها، فستكون محل إدانة شديدة".

ويشارك في المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين 11 من الفائزين بجائزة نوبل للسلام وممثلين من منظمة الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وإيران وأحد الناجين من قنبلة نجازاكي.

وقال الكاردينال بيتر تركسون الذي يرأس المؤتمر في بيان: "تستجيب الفعالية لأولويات البابا فرنسيس لاتخاذ خطوات من أجل السلام العالمي".